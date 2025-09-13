El Mundo

Trump advierte que no habrá sanciones contra Moscú mientras la OTAN compre petróleo ruso

Donald Trump anuncia que aplicará sanciones a Rusia si la OTAN deja de comprar su petróleo. El presidente también propuso aumentar aranceles a China

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al caminar junto al presidente ruso, Vladimir Putin, por la pista tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska.
Donald Trump además propuso que los miembros de la OTAN impongan aranceles a China, ante la sospecha de que el gigante asiático reforzó su cooperación estratégica con Moscú. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







