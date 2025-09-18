Economía

Precio del petróleo baja por temores sobre economía de Estados Unidos

Precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre perdió un 0,75%. El barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, también cedió

EscucharEscuchar
Por AFP
Imagen con cuatro máquinas extractoras de petróleo.
Precio del petróleo baja por temores sobre economía estadounidense.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PetróleoEstados UnidosEconomía
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.