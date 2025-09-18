Precio del petróleo baja por temores sobre economía de Estados Unidos

Los precios del petróleo perdieron terreno este jueves 18 de setiembre por temores a una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos.

LEA MÁS: Canal de Panamá lanza proyecto de gasoducto para transportar combustible de Estados Unidos

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre perdió un 0,75% a $67,44.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, también cedió un 0,75% hasta $63,57.

La Reserva Federal bajó el miércoles sus tipos de interés por primera vez en lo que va de año, situándolos en un rango comprendido entre el 4% y el 4,25%, ante un deterioro del mercado laboral en Estados Unidos.

“Los demás mercados se muestran entusiasmados con las bajadas de tipos (de interés) de la Fed (...), pero el mercado petrolero, por su parte, tiene más en cuenta las razones económicas que han llevado a esta decisión”, explica a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Esta reducción se debe “a la desaceleración económica y, en particular, a las dudas sobre la solidez del mercado laboral estadounidense”, detalla el analista, dos factores que pueden afectar negativamente a la demanda de petróleo.