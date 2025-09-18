Economía

Canal de Panamá lanza proyecto de gasoducto para transportar combustible de Estados Unidos

El gasoducto, de acuerdo a las previsiones de la Autoridad del Canal de Panamá, permitiría transportar 2,5 millones de barriles diarios de carburantes

Por AFP
Fotografía de las esclusas del Canal de Panamá con una casa de control y el sistema de compuertas operando. Infraestructura esencial para el comercio marítimo mundial.
Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, circula alrededor del 5% del comercio marítimo mundial. (Luis Enrique Brenes/Luis Enrique Brenes P.)







