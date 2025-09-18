Canal de Panamá lanza proyecto de gasoducto para transportar combustible de Estados Unidos

Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, circula alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) inició, este jueves 18 de setiembre, conversaciones con 23 empresas interesadas en el proyecto de un gasoducto paralelo a la vía interoceánica para facilitar el transporte de combustible de Estados Unidos a Asia.

La ACP prevé iniciar en 2027 la construcción de un ducto, de 77 kilómetros, para transportar propano, butano y etano procedente de la costa este de Estados Unidos con destino a China, Japón y Corea del Sur, un negocio que la autoridad canalera estima que se duplicará en la próxima década.

El combustible llegaría en buques al Caribe panameño y tras cruzar el istmo a través del gasoducto, sería reembarcado en el Pacífico rumbo a Asia.

El canal “dio inicio al proceso de selección de concesionario con un primer acercamiento al mercado, en un evento realizado en la ciudad de Panamá, al que asistieron más de 45 representantes de empresas del sector energético a nivel mundial”, dijo la ACP en un comunicado.

La nota añade que entre las 23 empresas que asistieron figuran las petroleras Shell y ExxonMobil.

El martes, el jefe de la ACP, Ricaurte Vásquez, dijo que la demanda de gas de petróleo “se va a doblar en los próximos 10 años”, y si Panamá no construye la tubería puede surgir “una ruta diferente” para su transporte.

El gasoducto podría costar entre $2.000 y $8.000 millones, en función de si finalmente se transportan los tres gases o solo alguno de ellos.

Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, circula alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.

Más del 90% del propano, butano y etano enviados desde Estados Unidos a Asia utilizaba el canal panameño hasta 2023, pero ese porcentaje ha ido cayendo.

El gasoducto, de acuerdo a las previsiones de la ACP, permitiría transportar 2,5 millones de barriles diarios de carburantes.

La ACP estima que el concesionario quede seleccionado en el cuarto trimestre de 2026.

Vásquez cree que el transporte del gas aumentará en los próximos años por la industrialización de India y la capacidad exportadora de Estados Unidos.

El canal, inaugurado por Estados Unidos en 1914, enlaza más de 1.900 puertos en 170 países.