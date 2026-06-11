ONU denuncia violencia ‘récord’ de colonos israelíes en Cisjordania

La violencia en Cisjordania incluye la demolición de casas y acoso a pobladores.

Naciones Unidas, Estados Unidos. La violencia de los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada ha alcanzado niveles récord, con un promedio de seis ataques diarios que resultan en víctimas o daños materiales, lamentó la ONU el jueves.

Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), “el número de ataques de colonos que han causado víctimas o daños materiales en Cisjordania este año ha superado los mil”, que han afectado a “más de 230 comunidades” en todo el territorio, declaró a la prensa Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.

“Solo la semana pasada, los ataques de colonos hirieron a más de 30 palestinos y causaron daños a propiedades, infraestructuras y medios de subsistencia”, señaló.

“La tasa actual de ataques de colonos que causan víctimas o daños materiales, con un promedio de seis por día, es la más alta jamás registrada en un solo año”, recalcó.

“Más de 2.200 palestinos han sido desplazados este año por la violencia de los colonos, y cientos más han sido desplazados debido a la demolición de sus hogares por parte de las autoridades israelíes”.

Más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania (excluyendo Jerusalén Este, anexionada por Israel), en asentamientos considerados ilegales por la ONU según el derecho internacional. En el territorio residen más de tres millones de palestinos.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967.