El Mundo

OMS aclara las posibilidades de que epidemia de ébola se expanda globalmente

Brote letal en Congo ha despertado preocupaciones por la rapidez de su transmisión.

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Por AFP
Un cartel con los números de contacto de emergencia para casos de ébola estaba fijado a una tienda de campaña en el paso fronterizo de Busunga
Un cartel con los números de contacto de emergencia para casos de ébola estaba fijado a una tienda de campaña en el paso fronterizo de Busunga (BADRU KATUMBA/AFP)







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