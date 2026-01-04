El Mundo

OEA convoca Consejo Permanente extraordinario por Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

La OEA celebrará un Consejo Permanente extraordinario para analizar la situación en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un simpatizante del presidente Nicolás Maduro sostiene una bandera venezolana durante una concentración cerca del Palacio de Miraflores en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar un ataque a gran escala contra el país sudamericano. (Foto de Federico PARRA / AFP)
Un simpatizante del presidente Nicolás Maduro sostiene una bandera venezolana durante una concentración cerca del Palacio de Miraflores en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar un ataque a gran escala contra el país sudamericano. (Foto de Federico PARRA / AFP) (FEDERICO PARRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OEANicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.