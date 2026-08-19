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OEA aprueba reunión de cancilleres para discutir medidas contra Nicaragua

Estados Unidos, Costa Rica y otros países impulsaron reunión para ‘tomar acción’ con respecto a la dictadura Ortega-Murillo

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Por AFP
Fotografía distribuida el 17 de agosto por el medio oficial nicaragüense El 19 Digital, en la que aparece el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en conmemoración del 46.° aniversario de la fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.
Fotografía distribuida el 17 de agosto por el medio oficial nicaragüense El 19 Digital, en la que aparece el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en conmemoración del 46.° aniversario de la fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. (JAIRO CAJINA/AFP)







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