OEA discutirá convocatoria para abordar crisis de Nicaragua lanzada por cancilleres de EE.UU., Costa Rica y otros países

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) analizará este miércoles 19 de agosto un proyecto de resolución para convocar a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que aborde la situación política de Nicaragua.

La sesión se realizará a las 10 a. m. (hora de Washington; 8 a. m. en Costa Rica) en la sede de la OEA, en Washington D. C. El proyecto fue presentado ante el Consejo Permanente en medio de una creciente presión de Estados Unidos y otros gobiernos del continente para que el organismo adopte medidas frente al deterioro democrático en Nicaragua.

Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay copatrocinan la iniciativa para convocar a los cancilleres, según información difundida previamente por Washington.

La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua comunicó el 7 de agosto que esos países instan a la OEA para que pase “más allá de las declaraciones sobre Nicaragua”.

“Es hora de tomar medidas conjuntas contra el ataque de la dictadura Murillo-Ortega a las libertades del pueblo nicaragüense y a la estabilidad de nuestro hemisferio. Las palabras por sí solas no han servido de nada. Hace tiempo que se debería haber actuado”, señaló la Embajada en un mensaje publicado en X.

La presión ocurre después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunciara en julio una reforma constitucional que modifica las reglas políticas del país y que, según sus críticos, busca excluir a la oposición de las elecciones nacionales. Las reformas son tramitadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua y han sido cuestionadas por gobiernos de la región y organismos internacionales.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, también ha pedido una respuesta colectiva. En un artículo de opinión publicado en The Washington Post (también el 7 de agosto) sostuvo que la crisis nicaragüense no puede considerarse únicamente un asunto interno.

“Cuando la represión cruza fronteras, deja de ser un asunto local. Exige una respuesta hemisférica unida y firme”, afirmó Ramdin.

El secretario general agregó que busca transformar la respuesta de la organización “de la fuerza de las palabras a la fuerza de la acción y del cumplimiento”.

La reunión del miércoles no implica por sí misma la adopción de sanciones o medidas contra Nicaragua. El Consejo Permanente deberá primero decidir si respalda la convocatoria de la Reunión de Consulta de cancilleres, instancia en la que los gobiernos del continente podrían discutir una respuesta colectiva.