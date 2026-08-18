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OEA discutirá convocatoria para abordar crisis de Nicaragua lanzada por cancilleres de EE.UU., Costa Rica y otros países

El Consejo Permanente de la OEA discutirá llamado para reunir a los cancilleres por la crisis en Nicaragua

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Por Fernando Chaves Espinach
Manuel Tovar en la Asamblea General de la OEA en Panamá.
Manuel Tovar en la Asamblea General de la OEA en Panamá. (OEA/Cortesía de la OEA)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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