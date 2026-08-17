Columnistas

Así destruyeron Ortega y Murillo la democracia de Nicaragua

Mientras se destruían las instituciones democráticas y se concentraba el poder, la gente se distraía con la imagen de una dupla cristiana en el poder, entregada a una misión divina

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Por David Díaz Arias
Daniel Ortega y Rosario Murillo, protagonistas de la deriva autoritaria de Nicaragua. (CESAR PEREZ/AFP)







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David Díaz Arias

David Díaz Arias

Ph.D. en Historia por Indiana University y catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases y conferencias en múltiples universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Ha publicado decenas de estudios sobre historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular.

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