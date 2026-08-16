Revista Dominical

Nicaragua bajo acecho perpetuo: La dictadura toca cada vida, cada día

Artistas, periodistas, empresarios, religiosos y opositores en Nicaragua han sido forzados al exilio mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo estrechan, paso a paso, el cerco sobre el país

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
(Archivo) En 2023 se organizó una de múltiples manifestaciones contra Ortega y Murillo desde Costa Rica. (Mayela López/REUTERS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NicaraguaDaniel OrtegaRosario Murillodictaduraautoritarismocensuralibertad
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.