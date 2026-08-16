Nicaragua bajo acecho perpetuo: La dictadura toca cada vida, cada día

(Archivo) En 2023 se organizó una de múltiples manifestaciones contra Ortega y Murillo desde Costa Rica.

Es de noche en Managua, un mayo de 2017. Falta un año todavía para que pase lo peor. 34 grados, nula brisa. En el salón del fondo, donde llega el ruido de la calle, comienza una charla literaria. De pronto, dos camiones se paran enfrente y empiezan a pitar. No tiene sentido. Nadie los espera, nadie los requiere aquí. Por supuesto, el ruido irrumpe en la actividad. Es adrede.

Ocho años después, una noche lluviosa en San José se anima con la cháchara de grandes amigas nicaragüenses. Hace tiempo no se ven: viven dispersas entre Costa Rica, México, Estados Unidos, Colombia, España... La noche transita entre la intensa alegría nica, desbordada y visceral, y la nostalgia al final de las botellas de vino: “¡A ver cuándo nos vemos otra vez!“.

Allá en Nicaragua trabajan en artes, diseño, publicidad. Algunas se expresaban sin reservas sobre la situación política en su país, otras eran más discretas. Todas tuvieron que irse. Por aquellos días coincidió un encuentro de artistas: el afiche no decía dónde ni quiénes, y todas pidieron que no se tomaran fotos. Ni en un espacio cultural de Costa Rica pueden aventurarse: nunca se sabe quién escucha, quién ve, quién está cerca.

Lo peor ocurrió en abril de 2018, cuando la última gran protesta ciudadana en Nicaragua fue reprimida brutalmente por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que degeneró pronto en una dictadura total. Ya llevaban una década en el poder, pero faltaba más.

El penúltimo paso hacia la autocracia absoluta vino en julio pasado, cuando anunciaron que prohibirían a partidos opositores participar en las elecciones. Ni las protestas de Naciones Unidas ni de la OEA los ha movido un centímetro.

Nicaragua, otra vez, sufre una dictadura.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le cerró la puerta a nuevas elecciones en Nicaragua, para evitar que la oposición vuelva al poder. (CESAR PEREZ/AFP)

Día a día, paso a paso

En abril de 2022, el cantautor Josué Monroy limpiaba su casa cuando de pronto escuchó golpes en los portones y un gran alboroto. Era la policía, dijo a Confidencial esta semana. “Entraron por el techo, por todos lados, habían hecho anillo de seguridad”, relata en un video. A su exnovia la agarraron del cuello. Lo arrestaron. Desde setiembre de ese año vive en Barcelona.

¿Qué hizo Monroy? Con la opacidad del régimen, es imposible saber pero da igual: le dieron un documento con confesiones preparadas y se le informó de que estaría preso 10 años. Él dice a Confidencial que la razón es, simplemente, su música. Ese año había lanzado su tema En el ojo del huracán, reclamo contra la represión de abril de 2018.

La violencia desatada aquel año dejó más de 300 muertos, aunque, de nuevo, sería difícil saber la extensión de la tragedia ante la dificultad de obtener información del gobierno orteguista. “La represión en Nicaragua no deja a nadie a salvo”, denunció Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), desde 2024.

Como ha reiterado AI, líderes indígenas, periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas consideradas una amenaza para el gobierno enfrentan prisión, exilio o desaparición. La entidad denunció que las autoridades mantienen un clima de temor en el que cualquier expresión de disenso puede acarrear severas represalias.

No hay sector que no haya sido tocado por la represión. Este julio, el gobierno de Nicaragua anuló los permisos de trabajo a 2.000 abogados sin explicación. De acuerdo con La Prensa, los nombres de los juristas afectados fueron eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia en los últimos días, lo que los deja sin posibilidades de seguir ejerciendo su profesión.

Fotógrafos de prensa que cubrían la marcha en Managua, el 14 de octubre del 2018, fueron arrestados por la Policía en Managua. (AP)

Alejandro Martínez Cuenca, exsandinista y el mayor empresario cigarrero del país, fue acosado como muchas otras figuras del sector de negocios: le embargaron La Joya de Nicaragua (la primera fábrica de puros premium de Nicaragua).

Empresas, universidades, todas despojadas de terrenos y de personería jurídica. Incontables personas hechas apátridas. También la Iglesia Católica, así como toda organización no gubernamental, comunitaria o social.

El líder indígena Brooklyn Rivera murió poco después de que, tras meses de tensión, su familia supiera finalmente dónde se encontraba.

Manifestantes denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y los paramilitares en la represión ejercida contra ellos en los últimos dos meses de protestas contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega, en Managua. Foto: AFP (MARVIN RECINOS/AFP)

Roberto Samcam murió en Moravia. Joao Maldonado fue atacado en Curridabat. Se sabe que en Costa Rica hay espías por todas partes. Revisión de libros, documentos y maletas en la frontera; llamadas de números desconocidos; la lista sería interminable.

El problema es que la lista debe elaborarse desde el exilio, pues tampoco queda prensa independiente dentro del país.