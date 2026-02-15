El Mundo

Obama responde al polémico video de Trump que lo muestra a él y a Michelle como monos

Obama se pronunció tras el video publicado por Trump que lo caricaturiza a él y a Michelle, y alertó sobre la pérdida de respeto y decoro en la política estadounidense.

Por AFP
En la imagen, Donald Trump, Barack Obama y Michelle Obama
El presidente Donald Trump calificó de ‘error’ de su equipo la publicación de un video racista contra Barack y Michelle Obama, pero se negó a pedir disculpas. (AFP/AFP)







ObamaTrumpEstados Unidos
