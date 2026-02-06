El Mundo

Trump publica video con los Obama como monos y Casa Blanca rechaza ‘falsa indignación’

Donald Trump reitera afirmaciones falsas sobre elecciones del 2020 con video racista.

EscucharEscuchar
Por AFP
Anoche, Trump publicó un video en su plataforma de redes sociales que incluía un clip racista en el que se mostraba a Barack y Michelle Obama como monos.
Anoche, Trump publicó un video en su plataforma de redes sociales que incluía un clip racista en el que se mostraba a Barack y Michelle Obama como monos. (Truth Social/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpTruth SocialBarack ObamaMichelle Obamaracismoelecciones
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.