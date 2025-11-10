Trump indulta a aliados implicados en intento de revertir elecciones del 2020

Donald Trump y un grupo de aliados denunciaron sin pruebas fraude en las presidenciales de 2020, en las que el republicano fue derrotado por el demócrata, Joe Biden.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió indultos a varios aliados acusados de intentar revertir el resultado electoral de 2020, una medida que no tiene efecto inmediato pero que los podría proteger de eventuales cargos federales.

Ed Martin, abogado de la Casa Blanca, compartió el domingo en X una lista de más de 70 personas, entre las que se encuentran los exabogados del presidente Rudy Giuliani y Sidney Powell, y el antiguo jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, a quienes se les concedió un indulto “total, completo e incondicional”.

Ninguno de los indultados está sentenciado o acusado a nivel federal, pero el perdón de les da protección ante eventuales inculpaciones en próximas administraciones. La medida no tiene efecto en los procesos judiciales en curso a nivel estatal.

Trump y un grupo de aliados denunciaron sin pruebas fraude en las presidenciales de 2020, en las que el republicano fue derrotado por el demócrata, Joe Biden.

Estas alegaciones alimentaron a una turba que el 6 de enero de 2021 asaltó el Capitolio para evitar la certificación de la victoria de Biden.

Entre los nombres también figuran John Eastman, un abogado que propuso estrategias para impedir la certificación de los resultados electorales, y Boris Epshteyn, asesor de Trump.

El presidente concede el indulto por acciones “relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020” o con “los esfuerzos por sacar a la luz el fraude electoral”.