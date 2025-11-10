El Mundo

Trump indulta a aliados implicados en intento de revertir elecciones del 2020

Donald Trump concede indultos a más de 70 aliados, incluidos Giuliani y Meadows, por su papel en los intentos de revertir las elecciones de 2020.

Por AFP
Donald Trump endureció su postura contra el presidente Gustavo Petro, elevando la tensión entre Estados Unidos y Colombia.
Donald Trump y un grupo de aliados denunciaron sin pruebas fraude en las presidenciales de 2020, en las que el republicano fue derrotado por el demócrata, Joe Biden. (SAUL LOEB/AFP)







