Nueva York conmemora 24 años del 11-S entre homenajes y tensiones políticas

Nueva York recordó este jueves a las casi 3.000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con actos solemnes en la Zona Cero, un minuto de silencio y homenajes.

Por AFP
Campanas de iglesias y templos en toda Nueva York sonaron a las 8:46 a. m., hora en que el primer avión impactó contra la Torre Norte.
Campanas de iglesias y templos en toda Nueva York sonaron a las 8:46 a. m., hora en que el primer avión impactó contra la Torre Norte. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







