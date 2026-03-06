El Mundo

Novedades sobre Parkinson: Japón aprueba primer tratamiento mundial con células madre

Japón autorizó nuevas terapias de medicina regenerativa para pacientes con Parkinson e insuficiencia cardíaca grave, con la expectativa de que estén disponibles este mismo año

Por AFP
Japón avanza en el uso de células madre reprogramadas, una tecnología que permite generar distintos tipos de tejidos para tratar enfermedades degenerativas. (Shutterstock/Shutterstock)







