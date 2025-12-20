El Mundo

¿Cómo puede el tango ayudar a los pacientes con Parkinson? Así funciona esta herramienta terapéutica

Talleres de tango en un hospital público de Buenos Aires ayudan a pacientes con Parkinson a mejorar la marcha, el equilibrio y el estado de ánimo mediante una terapia innovadora

Por AFP
Una mujer adulta mayor que padece la enfermedad de Parkinson baila con la profesora de tango Verónica Alegre durante una sesión de terapia con tango en Buenos Aires, el 26 de agosto de 2025. Unos 200 pacientes han participado en los talleres semestrales de tango organizados desde hace 15 años por el hospital público Ramos Mejía de Buenos Aires, cuyo objetivo es estudiar su impacto en la progresión de esta enfermedad neurodegenerativa incurable y brindar herramientas de rehabilitación, informaron a la AFP los neurólogos a cargo. (Foto: Juan Mabromata / AFP)
(Foto: Juan Mabromata / AFP) (JUAN MABROMATA/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

