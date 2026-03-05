Ciencia

Nueva inteligencia artificial puede detectar enfermedades raras con solo una foto de la mano

Un modelo de inteligencia artificial analiza fotos del dorso de la mano y un puño cerrado para detectar acromegalia con alta precisión y sin usar imágenes del rostro

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores japoneses crearon una inteligencia artificial que identifica acromegalia con fotos de las manos. El sistema incluso supera a médicos especialistas.
Investigadores japoneses crearon una inteligencia artificial que identifica acromegalia con fotos de las manos. El sistema incluso supera a médicos especialistas. (Universidad de Kobe/Cortesía)







