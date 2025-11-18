El Mundo

Nobel de la Paz presenta su visión de una Venezuela libre tras la caída de Maduro

María Corina Machado expone su visión de una Venezuela libre tras la caída de Maduro, mientras Estados Unidos presiona en la región.

EscucharEscuchar
Por AFP
María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz con el que soñaba Donald Trump. AFP
María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz con el que soñaba Donald Trump. AFP (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nobel de la PazEstados UnidosMaria Corina MachadoVenezuelaDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.