Nobel de Economía premia investigaciones de Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt sobre innovación y crecimiento sostenido

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron el Nobel de Economía 2025 por explicar cómo la innovación y la tecnología impulsan el crecimiento sostenido a largo plazo

Por AFP
Una pantalla muestra los retratos de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025 (de izq. a der.): Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, durante el anuncio de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025, el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, en la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, Suecia, este 13 de octubre. Fotografía:
Una pantalla muestra los retratos de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025 (de izq. a der.): Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, durante el anuncio de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025, el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, en la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, Suecia, este 13 de octubre. Fotografía: (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)







Premio Nobel Economía 2025Premio Nobel 2025Joel MokyrPhilippe AghionPeter HowittDestrucción CreativaCrecimiento Económico
