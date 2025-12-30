El Mundo

‘No encariñarse con los compañeros para no sufrir’: el trauma de los médicos en el frente ucraniano

Personal médico ucraniano intenta superar el trauma de la guerra durante un retiro de montaña, mientras se prepara para regresar al frente tras años de invasión rusa.

EscucharEscuchar
Por AFP
El personal médico ucraniano enfrenta el impacto emocional de la guerra, marcada por la muerte constante de compañeros en el frente de combate.
El personal médico ucraniano enfrenta el impacto emocional de la guerra, marcada por la muerte constante de compañeros en el frente de combate. (IRYNA RYBAKOVA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MédicosTraumaUcraniaRusiaConflicto
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.