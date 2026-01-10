Nicaragua libera a ‘decenas’ de presos políticos

El anuncio se produce a una semana de que Estados Unidos derrocara en un operativo militar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Imagen de archivo con fines ilustrativos:

Managua, Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de Nicaragua, excarceló a “decenas” de personas luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua abogara por la liberación de presos políticos, según un comunicado oficial divulgado este sábado.

La misión diplomática de Washington en Managua aseguró el viernes en un mensaje en la red social X que mientras Venezuela ha liberado a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua “más de 60 personas” seguían “injustamente detenidas”.

En el sitio oficialista 19 digital, anunciaron que “al conmemorarse 19 años” de Daniel Ortega en el poder “regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional”.

En fotografías y videos difundidos por medios oficialistas se observa a varios detenidos que firman sus documentos de liberación frente a agente policiales, y abrazados con familiares que fueron convocados a recibirlos tras ser excarcelados.

“Esta actividad es símbolo de nuestro invariable compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila”, dijeron en su nota.

En su escueto mensaje, los líderes del régimen de Ortega y Murillo no identificaron a los liberados ni en qué circunstancias fueron detenidos.

Sin embargo, el diario La Prensa de Nicaragua confirmó que entre las personas liberadas por el régimen Ortega-Murillo están: Jessica Palacios, Armando Bermúdez, Olga María Lara Rojas, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas, Óscar Velásquez y el pastor evangélico, Ruddy Palacios.

También fue liberado, según informó La Prensa, el excalde de Santa María de Pantasma, Óscar Gadea, miembro del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde mayo del año pasado.

