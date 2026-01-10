El Mundo

Nicaragua libera a ‘decenas’ de presos políticos

En su escueto mensaje, los líderes del régimen de Ortega y Murillo no identificaron a los liberados ni en qué circunstancias fueron detenidos.

EscucharEscuchar
Por AFP y Redacción de La Nación
El anuncio se produce a una semana de que Estados Unidos derrocara en un operativo militar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Imagen de archivo con fines ilustrativos: (OSWALDO RIVAS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicaraguapresos políticosDaniel Ortega
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.