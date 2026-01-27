El Mundo

Nicaragua condena a excomandante sandinista Bayardo Arce por fraude de $3.000 millones

La Procuraduría de Nicaragua confisca bienes y cancela sociedades de Bayardo Arce tras ser hallado culpable de lavado de activos y uso de testaferros en paraísos fiscales.

Por AFP
Daniel Ortega y Rosario Murillo, vestidos con ropa roja y rosa respectivamente, levantan el puño en un evento oficial en Nicaragua, con banderas nacionales y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de fondo.
Arce fue encarcelado el año pasado tras caer en desgracia por una purga interna en los círculos de poder. (CESAR PEREZ/AFP)







