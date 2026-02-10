El Mundo

Netanyahu viaja a Estados Unidos para presionar a Trump con respecto a Irán

Primer ministro de Israel presionará a presidente de Estados Unidos para que adopte una línea dura con respecto a programa de misiles de Irán.

EscucharEscuchar
Por AFP
Los líderes discutieron la segunda fase de la tregua en Gaza y otros asuntos regionales.
Este fue la anterior visita de Netanyahu a Estados Unidos, a finales de 2025, para discutir el plan de paz en Gaza. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Benjamin NetanyahuIsraelEstados UnidosIránDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.