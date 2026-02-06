El Mundo

¿Qué está pasando entre Irán y Estados Unidos? Reuniones apuntan en una dirección, acciones a otra

Tras reuniones ‘fructíferas’, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones, dejando poca claridad en un escenario tenso de posible incursión militar.

Por AFP
Irán y Estados Unidos iniciaron conversaciones en Omán el 6 de febrero, mientras Washington se negó a descartar una acción militar contra la república islámica por su represión mortal de protestas masivas.
Irán y Estados Unidos iniciaron conversaciones en Omán el 6 de febrero, mientras Washington se negó a descartar una acción militar contra la república islámica por su represión mortal de protestas masivas. (-/AFP)







IránEstados UnidosDonald Trump
