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‘Negociamos con bombas’, dice secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Irán

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Irán entregó un “regalo muy grande” relacionado con el petróleo y el gas, sin dar detalles.

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Por AFP
Israel lanza ataque contra Irán.
Continúan bombardeos contra Irán. (JACK GUEZ/AFP)







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