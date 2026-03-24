¿Ha variado el apoyo a Trump por la guerra en Irán? Esto dice encuesta de Reuters

La aprobación del presidente Donald Trump cayó a su nivel más bajo desde que regresó a la Casa Blanca, afectada por el aumento en los precios del combustible y un amplio rechazo a la guerra contra Irán, según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada este martes.

La encuesta muestra que 36% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, menos que el 40% registrado en una encuesta de la semana pasada. El nuevo estudio se realizó a lo largo de cuatro días y concluyó el lunes.

Otro dato resalta en la encuesta, realizada a lo largo de Estados Unidos: solo el 25% de los encuestados aprueba la gestión de Trump en cuanto al manejo del costo de vida. Ese tema fue central en su campaña presidencial de 2024 contra Joe Biden, y la promesa reiterada en sus primeras semanas en la presidencia.

Empero, su cumplimiento se complicará con la crisis energética que disparó la guerra en Irán, con el subisiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz (ruta petrolera clave) y el bombardeo de plantas gasíferas Oriente Medio.

Apenas la quinta parte de los votantes republicanos está insatisfecho con su gestión, pero en la encuesta, el porcentaje de descontentos con el manejo del costo de la vida llegó a 34%.

Postura cambiante en Irán

Este lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, acostumbró a los mercados y a la comunidad internacional a virajes abruptos, pero su giro de 180 grados sobre Irán es el ejemplo más espectacular hasta la fecha.

El lunes, los precios del petróleo se dispararon de forma espectacular después de que anunciara en su plataforma Truth Social que se estaban llevando a cabo conversaciones sobre un cese del conflicto con responsables iraníes.

Inmediatamente después de la publicación de su mensaje, el precio del barril de Brent del mar del Norte se desplomó brevemente más de un 14%.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, perdió casi un 10%. Responsables de Teherán desmintieron las negociaciones mencionadas por Trump.

Responsables iraníes negaron que se estuvieran llevando a cabo negociaciones, lo que redujo parcialmente el entusiasmo observado en las bolsas.