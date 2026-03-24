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¿Ha variado el apoyo a Trump por la guerra en Irán? Esto dice encuesta de Reuters

Encuesta de Reuters/Ipsos explora efecto del conflicto en Oriente Medio y el aumento en el costo de la vida en el apoyo a Donald Trump.

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Por Fernando Chaves Espinach
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One, que despegó de West Palm Beach, Florida, el 15 de marzo de 2026, rumbo a la Base Conjunta Andrews, Maryland. El presidente Trump regresó a Washington D.C. el domingo tras un viaje de fin de semana a Florida. Nathan Howard/Getty Images/AFP
El presidente estadounidense Donald Trump. (NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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