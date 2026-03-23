El Mundo

Donald Trump suspende ataques a Irán por cinco días tras diálogo con Teherán

El gobierno de Donald Trump decidió aplazar acciones militares contra objetivos energéticos iraníes mientras avanzan las conversaciones bilaterales.

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Por AFP
Israel lanza ataque contra Irán.
Tras casi un mes de conflicto, el mandatario estadounidense indicó que las conversaciones con Teherán continuarán durante la semana. (JACK GUEZ/AFP)







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