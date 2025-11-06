El Mundo

Nancy Pelosi, veterana líder demócrata en el Congreso de Estados Unidos, anuncia su retiro

La demócrata Nancy Pelosi, primera mujer en presidir la Cámara de Representantes, anunció que no buscará la reelección al Congreso en 2026.

Por AFP
"No ha habido mayor honor para mí que estar en la Cámara y decir ‘hablo en nombre del pueblo de San Francisco’” declaró Pelosi. (KAZUHIRO NOGI/AFP)







