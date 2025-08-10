El Mundo

Trump acusa a Nancy Pelosi de usar información privilegiada para enriquecerse en bolsa

La expresidenta de la Cámara de Representantes niega las acusaciones

Por Europa Press
Pelosi tachó la semana pasada estas afirmaciones como “ridículas” en una entrevista a la cadena CNN. (SAUL LOEB/AFP)







Europa Press

