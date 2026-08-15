El Mundo

Muere mujer que resistió casi 37 horas bajo los escombros tras el terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 294 muertos, casi 4.000 heridos y 320 desaparecidos en Colombia

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Por AFP
La voluntaria Gloria Alegrias enciende una vela en un memorial improvisado en homenaje a las víctimas del terremoto, frente a la morgue de Palmira, en el departamento de Valle del Cauca, Colombia, el 14 de agosto del 2026. Las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyeron significativamente cuatro días después del sismo de magnitud 7,4, mientras continuaban las labores de rescate y cientos de personas permanecían desaparecidas.
Daniela Largo murió tres días después de ser rescatada. Equipos mantienen la búsqueda de desaparecidos seis días después del sismo. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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