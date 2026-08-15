Muere mujer que resistió casi 37 horas bajo los escombros tras el terremoto en Colombia

Daniela Largo, la mujer de 32 años que permaneció casi 37 horas atrapada bajo los escombros tras el terremoto en Colombia, murió la noche del viernes en un hospital, según confirmaron sus familiares a la AFP.

Largo había sido rescatada el martes en Pereira. Los equipos la sacaron en una camilla entre aplausos y gritos de las personas presentes. Su rescate ocurrió mientras el país mantiene la búsqueda de al menos 320 desaparecidos, según datos del organismo de atención de desastres.

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió el lunes y deja al menos 294 muertos y casi 4.000 heridos. Cali y Pereira figuran como las ciudades más castigadas por el sismo.

A seis días del terremoto los rescatistas continúan con la remoción de pedazos de techos y paredes mediante maquinaria en las zonas más afectadas. Con el paso de los días disminuye la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros.

“Ya quiero que se acabe rápido todo esto”, dijo Sandra Milena Pérez, madre de Daniela Largo, durante una llamada con la AFP. Largo deja un hijo de 12 años.

Tras el terremoto se habilitaron puntos de atención psicológica virtual y presencial en distintas zonas del país. La medida se tomó mientras rescatistas y voluntarios acumulan cansancio por las jornadas de trabajo y angustia por las consecuencias del sismo.

Familiares y allegados también realizan los funerales de las víctimas cuyos cuerpos pudieron ser recuperados. Entre la maquinaria y las labores de rescate se percibe olor a putrefacción conforme avanzan los días.

En Cali, la ciudad con más fallecidos por el terremoto, cientos de personas que perdieron sus viviendas o temen que los edificios colapsen debido a las réplicas pasan las noches en parques y tiendas de campaña.

Vecinos también preparan sancocho para los afectados. “Lo hago porque me nace del corazón. (Voy a) colaborar lo que más pueda a mis vecinos”, dijo a la AFP María Josefa Aragón, cocinera voluntaria de 42 años.

La búsqueda de desaparecidos también movilizó a familiares desde otros países. Una mujer venezolana viajó desde España hasta Cali para buscar a su hija de 24 años, desaparecida junto con su esposo.

La mujer considera que su hija murió. “Tres años sin verla para ahora verla así”, dijo a la AFP durante el viaje a Colombia. Solicitó que su identidad no fuera revelada.

El presidente Abelardo de la Espriella visitó el viernes algunos de los puntos afectados por el terremoto. El mandatario activó la emergencia económica nacional y anunció ayudas para los damnificados. Más de 14.000 viviendas han sido destruidas.

También se habilitaron programas y aplicaciones móviles para rastrear mascotas desaparecidas.

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