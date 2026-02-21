El Mundo

Mucho consenso pero poco compromiso: 86 países respaldan una IA ‘segura’ en Nueva Delhi sin acuerdos vinculantes

Declaración suscrita por 86 países se compromete a construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales’ de la inteligencia artificial, aunque la cumbre también abordó puntos polémicos

EscucharEscuchar
Por AFP
El primer ministro de la India, Narendra Modi (centro), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (centro izquierda) y el presidente de Francia, Emmanuel Macron (centro derecha) posan con otros líderes y representantes mundiales para una foto grupal durante la Cumbre de Impacto de IA en Nueva Delhi el 19 de febrero de 2026.
El primer ministro de la India, Narendra Modi (centro), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (centro izquierda) y el presidente de Francia, Emmanuel Macron (centro derecha) posan con otros líderes y representantes mundiales durante la Cumbre de Impacto de IA en Nueva Delhi. (STEPHANE LEMOUTON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inteligencia artificialIANueva Delhi
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.