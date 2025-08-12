México extradita a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes

Tenían ordenes de extradición por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas y otros delitos.

México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informaron que trasladaron a Estados Unidos a 26 personas privadas de libertad en diferentes centros penitenciarios del país.

Por medio de una tarjeta informativa, dieron a conocer que las 26 personas, sin revelar sus nombres, tenían ordenes de extradición y eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública.

LEA MÁS: México extradita a mujer costarricense buscada desde el 2016 por narcotráfico

Este miércoles 13 de agosto, el Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. hora local en el auditorio de la SSPC, para dar detalles de las personas extraditadas.

Las autoridades federales dieron a conocer que la custodia, traslado y entrega formal de todas las personas, se realiza con el debido respeto de sus derechos fundamentales y el debido proceso en apego a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional bajo solicitud del Departamento de Justicia de los EU, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país.

LEA MÁS: ¿Por qué tantos futbolistas de México se van a jugar a Centroamérica? Estos son los países que lideran

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, y la SSPC al mando de Omar García Harfuch, agregaron que esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones.

En medio de presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el contrabando de fentanilo, México ya había enviado a ese país en febrero a 29 de sus más notorios capos de las drogas, entre ellos el veterano Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena" en 1985.