El Mundo

México extradita a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes

Departamento de Justicia de los Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA y AFP
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, impulsó una ley para que las personas detenidas puedan ser liberados en caso de que colaboren con información que permita esclarecer crímenes. Imagen ilustrativa.
Tenían ordenes de extradición por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas y otros delitos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoEstados UnidosExtradiciónNarcotráfico
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.