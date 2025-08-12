Así quedó el aeropuerto de México por las fuertes lluvias

Las autoridades de Ciudad de México atribuyen los encharcamientos a la acumulación de basura en la red de alcantarillado.

México. Las fuertes lluvias que azotan a Ciudad de México volvieron a generar caos este martes en el aeropuerto capitalino, donde miles de pasajeros quedaron varados debido a la suspensión temporal de operaciones.

La capital mexicana -donde viven 9,2 millones de personas y que el próximo año albergará partidos del Mundial de fútbol- registra intensas precipitaciones desde junio.

El aeropuerto de Ciudad de México es uno de los más transitados de América Latina, con 45,4 millones de pasajeros atendidos en 2024.

La tormenta que soportó la megaurbe en la madrugada de este martes impactó la operación del aeropuerto Benito Juárez, tal como ocurrió el pasado domingo, cuando el volumen de agua marcó el mayor nivel desde 1952 en zonas como el centro de la metrópoli.

En lugar de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ahora debemos tener una base acuática o un hidroaeródromo

Una y otra vez se inunda el @AICM_mx

De pena ajena el aeropuerto que tenemos y que aunque le cambien el piso y los foquitos sigue siendo un desastre

Lo mismo… pic.twitter.com/WdvnExe95B — Eddy Warman (@EddyWarman) August 11, 2025

La terminal reportó en un comunicado 120 vuelos con demoras, 16 desviados a otros aeropuertos y tres cancelados, lo que afectó a un total de 19.500 pasajeros.

Una pista permaneció cerrada durante varias horas por la acumulación de agua.

Además, varias avenidas y calles de la capital amanecieron este martes inundadas. El domingo, las lluvias también afectaron la operación del metro capitalino.

Las autoridades de Ciudad de México atribuyen los encharcamientos a la acumulación de basura en la red de alcantarillado.