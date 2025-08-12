El Mundo

Así quedó el aeropuerto de México por las fuertes lluvias

La terminal aérea reportó 120 vuelos con demoras, 16 desviados a otros aeropuertos y tres cancelados

Por AFP
Las autoridades de Ciudad de México atribuyen los encharcamientos a la acumulación de basura en la red de alcantarillado.
Las autoridades de Ciudad de México atribuyen los encharcamientos a la acumulación de basura en la red de alcantarillado. (Foto tomada de X./Foto tomada de X.)







AeropuertoCiudad de MéxicoFuertes lluviasCaos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

