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Más de 50.000 viviendas destruidas o dañadas en Líbano por ataques de Israel

Autoridade libanesa contabilizó 17.756 viviendas destruidas y 32.668 dañadas en casi 45 días de la guerra de Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel contra Irán

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Por AFP
El 21 de abril de 2026, excavadoras retiran los escombros de edificios destruidos por ataques israelíes en busca de supervivientes sepultados en la ciudad costera de Tiro, al sur del Líbano. El ministro de Defensa israelí declaró ese mismo día que la campaña de su país en el Líbano se basaba en la presión militar y diplomática para desarmar a Hezbolá, aliado de Irán. Si bien la tregua entre Israel y el Líbano entró en vigor el 17 de abril, las tropas israelíes siguen presentes y combatiendo activamente a los militantes de Hezbolá en el sur del Líbano.
El 21 de abril de 2026, excavadoras retiran los escombros de edificios destruidos por ataques israelíes en busca de supervivientes sepultados en la ciudad costera de Tiro, al sur del Líbano. (MAHMOUD ZAYYAT/AFP)







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