Más de 50.000 viviendas destruidas o dañadas en Líbano por ataques de Israel

El 21 de abril de 2026, excavadoras retiran los escombros de edificios destruidos por ataques israelíes en busca de supervivientes sepultados en la ciudad costera de Tiro, al sur del Líbano.

Beirut, Líbano. Más de 50.000 viviendas resultaron destruidas o dañadas en las operaciones israelíes en Líbano desde que este país se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio en marzo, indicó el miércoles un responsable libanés.

“En casi 45 días (de guerra), hemos contabilizado 17.756 viviendas destruidas y 32.668 dañadas”, afirmó el secretario general del consejo libanés de investigación científica (CNRS), Chadi Abdallah, en una conferencia de prensa.

Entre el 2 de marzo y la entrada en vigor de una tregua el 17 de abril, Israel llevó a cabo ataques masivos contra Líbano.

Según las autoridades libanesas, así como testigos e imágenes de la AFP tomadas desde territorio israelí, el ejército destruyó con explosivos viviendas en varias localidades fronterizas que ocupa en el sur, lo que impide el regreso de sus habitantes.

Según las estimaciones del CNRS, “428 viviendas fueron destruidas durante los tres primeros días” de la tregua.

Líbano pedirá el jueves una prórroga de un mes de la tregua en las conversaciones con Israel previstas en Washington, según indicó una fuente oficial a la AFP.