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Ataques de Israel han provocado 2.100 muertos y más de 7.000 en Líbano

Los gobiernos de Israel y Líbano se encuentran negociando una tregua en Estados Unidos, pero los ataques continúan.

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Por Europa Press
El humo se eleva tras bombardeos israelíes en el sur del Líbano, cerca de la frontera, vistos desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 12 de abril de 2026.
El humo se eleva tras bombardeos israelíes en el sur del Líbano, cerca de la frontera, vistos desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 12 de abril de 2026. (JALAA MAREY/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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