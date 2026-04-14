Israel asegura que Hamás y Hezbolá ‘ya no suponen una amenaza estratégica’ para el país

El ejército israelí afirmó el 10 de abril haber “desmantelado” más de 4.300 sitios de Hezbolá en Líbano desde que comenzaron los enfrentamientos con el grupo armado el mes pasado.

Madrid, España. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado este martes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, “aliados de Irán en la región”, han perdido “su capacidad de constituir una amenaza estratégica para Israel” tras sufrir “duros golpes”.

“Los aliados de Irán en la región, desde el derrumbado régimen sirio hasta Hezbolá y Hamás, también han sufrido duros golpes y han perdido su capacidad de representar una amenaza estratégica para Israel”, ha aseverado Katz con motivo del Día del Holocausto en un comunicado en el que ha matizado, sin embargo, que “queda enfrentarse a los remanentes de poder”.

En este sentido, ha aclarado que Israel “está haciendo todo lo posible con todas sus fuerzas”, gracias a su “compromiso”. “Felicito al primer ministro, Benjamin Netanyahu, por liderar la campaña, y agradezco al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la asociación, amistad y sólida alianza entre ambos países, que contribuyen enormemente a la seguridad del Estado de Israel”, ha apuntado.

“En este día, el Estado de Israel es más fuerte y seguro, y por primera vez en muchos años no se enfrenta a la amenaza de aniquilación. El material enriquecido podría servir de base para reactivar el programa nuclear iraní, y por ello Estados Unidos e Israel han definido la retirada de dicho material como condición indispensable para poner fin a la campaña”, ha aseverado.

Katz ha recalcado, además, que “tras el asesinato de Alí Jamenei, quien concibió y lideró el plan para destruir a Israel valiéndose de su posición, capacidades y autoridad religiosa”, la población israelí se encuentra a salvo. “Las operaciones han destruido el programa nuclear iraní y su capacidad para producir armas nucleares”, ha sostenido.