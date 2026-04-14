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Israel asegura que Hamás y Hezbolá ‘ya no suponen una amenaza estratégica’ para el país

Ministro de Defensa dice que ‘duros golpes’ quitaron a los movimientos ‘capacidad de constituir una amenaza estratégica para Israel’. ¿Qué sigue ahora?

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Por Europa Press
El ejército israelí afirmó el 10 de abril haber “desmantelado” más de 4.300 sitios de Hezbolá en Líbano desde que comenzaron los enfrentamientos con el grupo armado el mes pasado.
El ejército israelí afirmó el 10 de abril haber “desmantelado” más de 4.300 sitios de Hezbolá en Líbano desde que comenzaron los enfrentamientos con el grupo armado el mes pasado. (FADEL ITANI/AFP)







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