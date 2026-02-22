El Mundo

Más de 1.500 presos políticos solicitaron amnistía a través de nueva ley en Venezuela

Ley de amnistía en Venezuela genera cientos de solicitudes de excarcelación de presos políticos.

Por AFP
Venezuela's interim president Delcy Rodriguez waves after signing the amnesty law approved by the National Assembly at the Miraflores Palace in Caracas on February 19, 2026. Venezuela's Parliament unanimously approved on February 19 a historic amnesty law that is expected to lead to the release of hundreds of political prisoners after 27 years of Chavismo. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda tras firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026. La mandataria definió como el paso hacia "una Venezuela más democrática, más justa, más libre". (JUAN BARRETO/AFP)







