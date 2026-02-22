Más de 1.500 presos políticos solicitaron amnistía a través de nueva ley en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda tras firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026. La mandataria definió como el paso hacia "una Venezuela más democrática, más justa, más libre".

Caracas, Venezuela. Más de 1.500 presos políticos en Venezuela solicitaron su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, dijo este sábado el jefe del Parlamento.

“En total, 1.557 que se están atendiendo de inmediato, y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía”, indicó el diputado Jorge Rodríguez en una rueda de prensa.

Dijo después a la AFP que solo el día sábado van 80 excarcelaciones en Caracas, sin precisar más detalles.

La ley se enmarca en lo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez definió como el paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”.

Un familiar de un preso político sostiene una bandera venezolana durante una manifestación que pide una amnistía total en Caracas el 3 de febrero de 2026. (JUAN BARRETO/AFP)

La amnistía no es automática según la ley: los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo. La fiscalía puede igualmente pedir la liberación.

La mandataria asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Impulsó el texto en medio de la presión que enfrenta desde Washington, con el que normaliza relaciones diplomáticas y al que cedió control del petróleo.

El instrumento, no obstante, recibió críticas desde organizaciones de derechos humanos que tacharon esta ley de insuficiente y excluyente.

“Esperamos que sea verdad”

El Ministerio Público había pedido a los tribunales otorgar el beneficio a 379 personas, según dijo el viernes el diputado Jorge Arreaza, que encabezó la redacción de la ley. No está claro si entran dentro de los 1.500.

Rodríguez dijo que las liberaciones tomarán pocos días y que es un proceso que “está ocurriendo de manera permanente” .

“Esperemos que sea verdad”, dijo Génesis Rojas a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7.

Los familiares acampan frente a los centros de reclusión desde hace más de mes y medio, cuando Rodríguez anunció un primer proceso de excarcelaciones con libertad condicional. Benefició a 448 presos, según la ONG Foro Penal, que estima que quedan aún unos 650 tras las rejas.

“¡Queremos irnos a nuestras casas, queremos irnos a nuestros hogares!”, gritaba un grupo el sábado de madrugada frente a Zona 7. “¡¿Hasta cuándo tanto abuso de poder? Libérenlos, todos son inocentes!”.

Una hilera de policías con escudos antimotín bloqueaba el paso.

“El perdón nos lo tienen que pedir ellos a nosotros que nos han secuestrado, que nos han robado, que han violado todos nuestros derechos humanos”, expresó por su parte Yessy Orozco, que tiene a su padre preso en Zona 7.

El diputado Rodríguez explicó además que 11.000 personas que estuvieron en prisión y luego recibieron libertad condicional pasarán a tener libertad plena, beneficiados por la ley.

Familiares de presos políticos sostienen carteles mientras participan en una protesta frente a la cárcel Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas el 12 de febrero de 2026. (Foto de Pedro MATTEY / AFP) (PEDRO MATTEY/AFP)

“Seguimos a la espera”

El sábado fue día de visita en Zona 7. “Mi esposo está bien, me lo iban a afeitar ahorita, gracias a Dios que lo vi bien”, dijo una mujer que prefirió proteger su identidad. “Se ha calmado bastante porque él es muy nervioso. Seguimos a la espera; ojalá no sea una burla lo que dijo Arreaza”.

Un grupo de 10 mujeres hizo una huelga de hambre que superó los cinco días y que mantuvo una sola persona. Permanece en Zona 7 en un colchón. “En recuperación. Sin respuestas”, se lee en un cartel. No declara a la prensa porque “aún se siente mal”.

En los alrededores de la cárcel El Rodeo I, a las afueras de Caracas, los familiares temen que los presos hayan llamado a una huelga de hambre por las excepciones de la ley. Las autoridades no autorizaron la visita sin dar explicación.

Este penal tiene unos 120 detenidos, según Foro Penal. Muchos fueron vinculados a casos militares que están excluidos de la amnistía.

El diputado Rodríguez indicó que el Ejecutivo analiza posibles “medidas de gracia o de indulto” para personas que no están amparadas por la ley, como los uniformados.

Familiares de presos políticos acampan frente a la cárcel Zona 7 en Caracas, donde iniciaron una huelga de hambre para pedir la liberación de sus seres queridos. (FEDERICO PARRA/AFP)

Muchos esperan, además, que una comisión especial parlamentaria analice los casos de excluidos.