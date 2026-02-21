El Mundo

‘¡Queremos irnos para nuestras casas!’: familiares de presos políticos en Venezuela exigen celeridad en las liberaciones

Crece la expectativa en Venezuela ante anuncio de centenares de liberaciones por amnistía

EscucharEscuchar
Por AFP
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Rodríguez vinculó a María Corina Machado con los ataques.
Delcy Rodríguez asumió el poder de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos. (FEDERICO PARRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaEstados UnidosAmnistía
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.