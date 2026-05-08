Marco Rubio afirma haber tenido un ‘muy buen encuentro’ con el papa León XIV

El Papa León XIV durante una audiencia privada con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Vaticano, el jueves 7 de mayo.

Roma, Italia. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este viernes de “muy buena” la reunión que mantuvo con el papa León XIV en el Vaticano, después de las críticas del presidente Donald Trump a la postura antibélica del pontífice.

Rubio dijo a los periodistas que han hablado de temas como la libertad religiosa y la amenaza que representa Irán. “Es importante compartir nuestros puntos de vista, dar explicaciones y comprender de dónde venimos. Y me pareció muy positivo”, añadió.

El secretario de Estado estadounidense también criticó el intento de Irán por controlar el estrecho de Ormuz después de que creara una autoridad para aprobar el tránsito por esta vía marítima.

“Irán afirma ahora que es dueño de una vía navegable internacional, que tiene el derecho de controlarla (...) Eso es algo inaceptable que están tratando de normalizar”, dijo Rubio a los periodistas durante su visita a Italia.

En esa misma línea, Rubio aseguró que su país espera que Irán responda este viernes a la propuesta estadounidense para poner a la guerra. “Esperamos una respuesta de ellos hoy en algún momento (...) Espero que sea una oferta seria, de verdad lo espero”, dijo.