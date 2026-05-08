El Mundo

Marco Rubio afirma haber tenido un ‘muy buen encuentro’ con el papa León XIV

Rubio que hablaron de temas como la libertad religiosa y la amenaza que representa Irán

EscucharEscuchar
Por AFP
Marco Rubio
El Papa León XIV durante una audiencia privada con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Vaticano, el jueves 7 de mayo. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránMarco RubioPapa León XIVLeón XIV
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.