Machado afirma que Venezuela ya empezó una transición y que Delcy Rodríguez cumple ‘órdenes’ de Estados Unidos

La prioridad en este “proceso complejo” es la liberación de los presos políticos, dijo Machado tras ser recibida por Trump.

Por AFP
María Corina Machado llega a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.
María Corina Machado llega a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







