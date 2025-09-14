El Mundo

Lula responde a Trump sobre juicio a Bolsonaro: ‘No fue una caza de brujas’

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, defiende la condena a Jair Bolsonaro en medio de una crisis diplomática con Donald Trump, quien la ha criticado

Por AFP
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil (izquierda), defiende la condena a Jair Bolsonaro (centro) en medio de una crisis diplomática con Donald Trump (derecha), quien la ha criticado.
En su primera reacción tras el fallo contra su opositor Bolsonaro, Lula dijo que el proceso “no fue una ‘caza de brujas’”. (AFP/AFP)







Jair BolsonaroInácio da SilvaDonald Trump
