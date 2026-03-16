El Mundo

Los iraníes que huyeron de la represión ahora siguen la guerra desde el exilio

Mientras el conflicto se prolonga, muchos iraníes que tuvieron que huir de la represión se preocupan por sus familias desde el extranjero.

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Por AFP
Desde 2022 fueron aumentando las protestas en Irán. (BULENT KILIC/AFP)







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