Loba en Canadá muestra posible uso de herramientas por primera vez

Científicos en Columbia Británica documentan a una loba recuperando una trampa de cangrejos, un comportamiento que podría ser el primer uso de herramientas en lobos salvajes.

Por AFP
Esta figura, distribuida el 20 de noviembre de 2025 por el Proyecto Hailzaqv sobre el Lobo y la Biodiversidad, muestra una combinación de capturas de pantalla de un lobo (Canin lupus) arrastrando una trampa para cangrejos verdes desde el agua hasta la orilla para comer su cebo, cerca de Bella Bella, en territorio indígena Heiltsuk, en una zona remota de la Columbia Británica, Canadá. Cuando un lobo salvaje encuentra una posible presa, su instinto suele ser abalanzarse sobre ella; sin embargo, investigadores del oeste de Canadá han registrado al menos a un lobo adoptando un enfoque sorprendentemente diferente. El comportamiento captado en vídeo en una zona remota de la provincia de la Columbia Británica muestra a un lobo realizando varios pasos para recuperar una trampa para cangrejos de aguas profundas, un comportamiento sofisticado que, según los investigadores, marca "el primer uso potencial de herramientas conocido en lobos salvajes".
Esta figura, distribuida el 20 de noviembre de 2025 por el Proyecto Hailzaqv sobre el Lobo y la Biodiversidad, muestra una combinación de capturas de pantalla de un lobo (Canin lupus) arrastrando una trampa para cangrejos verdes desde el agua hasta la orilla para comer su cebo, cerca de Bella Bella, en territorio indígena Heiltsuk, en una zona remota de la Columbia Británica, Canadá. (-/AFP)







AFP

