Lluvias en México dejan 64 muertos y 65 desaparecidos

Las lluvias torrenciales en el centro y este de México dejan 64 muertos y 65 desaparecidos, con graves daños en Hidalgo, Veracruz y Puebla.

Por AFP
Un hombre camina por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Poza Rica, Veracruz, México, el 10 de octubre de 2025. Las fuertes lluvias del 9 de octubre de 2025 en México causaron dos muertes, además de inundaciones de viviendas, deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos en varias partes del país.
Un hombre camina por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Poza Rica, Veracruz, México, el 10 de octubre de 2025. Las fuertes lluvias del 9 de octubre de 2025 en México causaron dos muertes, además de inundaciones de viviendas, deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos en varias partes del país. (MARCO ANTONIO PEREZ/AFP)







