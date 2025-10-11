El Mundo

Al menos 37 muertos por las lluvias torrenciales que azotan el centro y este de México

Hidalgo, Puebla y Veracruz concentran la mayor parte de las víctimas y daños; el gobierno despliega miles de rescatistas

Por AFP
Un hombre por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Poza Rica, Veracruz, México, este 10 de octubre. Las fuertes lluvias del 9 de octubre en México causaron muertes, además de inundaciones de viviendas, deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos en varias partes del país, informó el gobierno mexicano. Fotografía:
Un hombre por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Poza Rica, Veracruz, México, este 10 de octubre. Las fuertes lluvias del 9 de octubre en México causaron muertes, además de inundaciones de viviendas, deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos en varias partes del país, informó el gobierno mexicano. Fotografía: (MARCO ANTONIO PEREZ/AFP)







Lluvias en MéxicoInundaciones en HidalgoTormenta en PueblaDesastre natural México
