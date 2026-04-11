El Mundo

Llegada de Artemis II a la Tierra se observó desde la Estación Espacial Internacional; vea las imágenes

Cuatro astronautas esperaron el regreso de la misión Artemis II a la Tierra

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Artemis II desde el Estación Espacial
De izquierda a derecha, los astronautas Chris Williams, Jack Hathaway, Sophie Adenot y Jessica Meir. (NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Artemis IINasaLuna
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.