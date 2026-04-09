Artemis II: cuándo, cómo y dónde amerizará la nave espacial Orion en su regreso a la Tierra

Orion amerizará frente a San Diego tras un descenso hipersónico con apagón de comunicaciones y paracaídas.

La nave Orion, de la misión Artemis II, amerizará este viernes 10 de abril a las 8:07 p.m. EDT (6:07 p.m. hora de CR), tras un reingreso a la atmósfera a unos 11 kilómetros por segundo.

El descenso seguirá una secuencia automatizada de paracaídas y dependerá de una trayectoria de “retorno libre” que no requiere encender motores para volver a la Tierra. Ese diseño, desarrollado por la NASA desde los años 60, permite que la gravedad de la Luna redirija la nave de regreso. La ruta, similar a un infinito, asegura que Orion complete el viaje incluso ante fallos de propulsión.

¿Cómo será el reingreso y descenso?

El proceso inicia unos 20 minutos antes del contacto con la atmósfera, cuando el módulo de servicio se separa al sureste de Hawái.

Antes de entrar, Orion alcanza su velocidad máxima: 23.864 millas por hora (unos 10,7 km/s).

A partir de ahí, ocurre la fase más exigente:

A unos 400.000 pies de altura, la cápsula entra en la atmósfera

El aire se ioniza y forma plasma

Se produce un apagón de comunicaciones de unos seis minutos

Para reducir el impacto térmico y físico, Orion ejecuta una maniobra de reingreso tipo “skip”. No cae en línea recta: rebota parcialmente en la atmósfera y distribuye el calor, que supera los 3.000 °C.

Tras salir del apagón, inicia la fase final de descenso:

Se desprende la cubierta frontal

Se despliegan paracaídas de arrastre a unos 22.000 pies

Se abren tres paracaídas principales a unos 6.000 pies

En pocos minutos, la cápsula reduce su velocidad hasta un nivel seguro para el impacto.

La cápsula Orion de la NASA se dirige hacia el USS Portland (LPD 27) después de haber sido asegurada con éxito por equipos de la NASA y la Armada de Estados Unidos frente a la costa de Baja California, México, el 11 de diciembre de 2022. (CAROLINE BREHMAN/AFP)

¿Dónde amerizará?

El amerizaje ocurrirá en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California.

Equipos de recuperación estarán desplegados en la zona. Helicópteros extraerán a la tripulación y la trasladarán al buque USS John P. Murtha, donde iniciarán evaluaciones médicas.

La cápsula será recuperada posteriormente para análisis técnico.

¿Dónde ver el regreso en vivo?

La cobertura del regreso iniciará a las 6:30 p.m. EDT (4:30 p.m. hora de Costa Rica) y se extenderá hasta después del rescate de la tripulación.

Se podrá seguir en:

NASA+ (plataforma oficial)

YouTube de la NASA

Servicios de streaming como Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock y Roku

La transmisión incluye el reingreso, el despliegue de paracaídas, el amerizaje y las operaciones de rescate.