Artemis II: cuándo, cómo y dónde amerizará la nave espacial Orion en su regreso a la Tierra

La nave Orion, de la misión Artemis II, amerizará este viernes 10 de abril a las 8:07 p.m. EDT (6:07 p.m. hora de CR), tras un reingreso a la atmósfera a unos 11 kilómetros por segundo.
El descenso seguirá una secuencia automatizada de paracaídas y dependerá de una trayectoria de “retorno libre” que no requiere encender motores para volver a la Tierra. Ese diseño, desarrollado por la NASA desde los años 60, permite que la gravedad de la Luna redirija la nave de regreso. La ruta, similar a un infinito, asegura que Orion complete el viaje incluso ante fallos de propulsión.
¿Cómo será el reingreso y descenso?
El proceso inicia unos 20 minutos antes del contacto con la atmósfera, cuando el módulo de servicio se separa al sureste de Hawái.
Antes de entrar, Orion alcanza su velocidad máxima: 23.864 millas por hora (unos 10,7 km/s).
A partir de ahí, ocurre la fase más exigente:
- A unos 400.000 pies de altura, la cápsula entra en la atmósfera
- El aire se ioniza y forma plasma
- Se produce un apagón de comunicaciones de unos seis minutos
Para reducir el impacto térmico y físico, Orion ejecuta una maniobra de reingreso tipo “skip”. No cae en línea recta: rebota parcialmente en la atmósfera y distribuye el calor, que supera los 3.000 °C.
Tras salir del apagón, inicia la fase final de descenso:
- Se desprende la cubierta frontal
- Se despliegan paracaídas de arrastre a unos 22.000 pies
- Se abren tres paracaídas principales a unos 6.000 pies
En pocos minutos, la cápsula reduce su velocidad hasta un nivel seguro para el impacto.
¿Dónde amerizará?
El amerizaje ocurrirá en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California.
Equipos de recuperación estarán desplegados en la zona. Helicópteros extraerán a la tripulación y la trasladarán al buque USS John P. Murtha, donde iniciarán evaluaciones médicas.
La cápsula será recuperada posteriormente para análisis técnico.
¿Dónde ver el regreso en vivo?
La cobertura del regreso iniciará a las 6:30 p.m. EDT (4:30 p.m. hora de Costa Rica) y se extenderá hasta después del rescate de la tripulación.
Se podrá seguir en:
- NASA+ (plataforma oficial)
- YouTube de la NASA
- Servicios de streaming como Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock y Roku
La transmisión incluye el reingreso, el despliegue de paracaídas, el amerizaje y las operaciones de rescate.