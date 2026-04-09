Ciencia

Sin encender motores: así es la maniobra del ‘infinito’ con la que Artemis II volverá a la Tierra

Día 9 de misión: Orion ajusta su trayectoria final mientras se prepara para una reentrada a velocidades hipersónicas

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Por Jailine González Gómez
La tripulación de Artemis II afina su regreso con una trayectoria gravitacional inspirada en Apolo 13.
La tripulación de Artemis II afina su regreso con una trayectoria gravitacional inspirada en Apolo 13. (Joel Kowsky/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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