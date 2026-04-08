Ciencia

¿Cuándo aterriza Artemis II tras su viaje alrededor de la Luna?

La misión Artemis II inicia su retorno tras rodear la Luna; el aterrizaje está previsto para el décimo día de vuelo

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Por Jailine González Gómez
Artemis II
Artemis II ya regresa a la Tierra. Tras el sobrevuelo lunar, la misión apunta a amerizar el 10 de abril. (GREGG NEWTON/AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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