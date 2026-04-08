¿Cuándo aterriza Artemis II tras su viaje alrededor de la Luna?

Artemis II ya regresa a la Tierra. Tras el sobrevuelo lunar, la misión apunta a amerizar el 10 de abril.

La misión NASA confirmó que la cápsula de Artemis II misión lunar tripulada amerizará el 10 de abril a las 8:07 p.m. EDT (6:07 p.m. hora de Costa Rica) frente a la costa de California. El retorno marca el cierre de un vuelo de prueba de diez días que reanudó los viajes tripulados más allá de la órbita terrestre desde 1972.

El hito ocurre tras un sobrevuelo lunar que devolvió a humanos a las cercanías de la Luna por primera vez desde Apollo 17 misión.

Día 6: el punto más lejano y el sobrevuelo lunar

El 6 de abril, la nave Orion nave espacial completó un sobrevuelo de siete horas alrededor de la Luna.

La tripulación alcanzó 405.000 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia recorrida por humanos en la historia. Durante el paso por el lado oculto, la comunicación se interrumpió temporalmente.

Las observaciones incluyeron cráteres, flujos de lava antiguos y fracturas del terreno. También registraron fenómenos poco frecuentes: un “Earthrise”, un “Earthset” y un eclipse solar observado desde el espacio profundo.

El registro de seis impactos de meteoritos en la superficie lunar abre nuevas líneas de análisis científico sobre actividad reciente en la Luna.

Día 7: salida de la órbita lunar y giro hacia la Tierra

El 7 de abril marcó el inicio del regreso. La nave salió de la influencia gravitacional de la Luna y ejecutó la primera maniobra para ajustar su trayectoria.

La tripulación sostuvo una llamada con la Estación Espacial Internacional y participó en sesiones científicas para transferir datos del sobrevuelo. El resto del día incluyó periodos de descanso, en preparación para las tareas finales.

Día 8: pruebas críticas para el regreso

En el trayecto de retorno, la misión se centró en pruebas médicas y operativas.

Los astronautas evaluaron un traje diseñado para evitar la intolerancia ortostática, una condición que puede causar mareos al volver a la gravedad terrestre. También realizaron ejercicios físicos y pruebas de control manual de la nave.

Estas pruebas buscan validar sistemas que serán necesarios para futuras misiones con destino a la superficie lunar.

Lo que viene: días 9 y 10

El día 9 será el último completo en el espacio. La tripulación:

Revisará procedimientos de reentrada

Ejecutará una corrección final de trayectoria

Evaluará sistemas de emergencia y soporte vital

El día 10 estará dedicado al regreso:

Separación del módulo de servicio

Reentrada a más de 2.700 °C

Despliegue de paracaídas

Amerizaje en el océano Pacífico

Equipos de la Marina de Estados Unidos asistirán en la recuperación de la cápsula.