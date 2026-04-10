Artemis II: Trajes de astronautas pasan control de fugas y la nave se aproxima a la Tierra

La nave Orion, de la misión Artemis II, amerizará este viernes 10 de abril en las aguas del océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, tras haber completado un histórico sobrevuelo alrededor de la Luna.

Los cuatro astronautas, quienes llevan ocho días en el espacio, ya iniciaron los preparativos para descender a la Tierra a partir de las 4:30 p. m. (hora de Costa Rica). El amerizaje está previsto para las 6:07 p. m.

La transmisión puede seguirse a través de la plataforma y canal de YouTube de la NASA, así como en los servicios de streaming de Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock y Roku.

3:53 p. m.: Trajes de astronautas pasan control de fugas Copiado!

Los astronautas ya se colocaron los trajes espaciales, los cuales superaron el control de fugas y cuentan con la aprobación para el “chapuzón”.

En el quinto día de la misión, la tripulación realizó un ensayo con estos equipos por razones de seguridad. La prueba incluyó la colocación y presurización, la verificación de posibles fugas, la simulación de ingreso a los asientos, así como la evaluación de la movilidad y de la capacidad para ingerir alimentos y bebidas.

Estos trajes están diseñados para proteger a la tripulación durante las fases dinámicas del descenso, proporcionar soporte vital en caso de despresurización de la cabina y facilitar las operaciones de supervivencia tras el amerizaje.

La tripulación de Artemis II posa dentro de la nave Orion junto al indicador de gravedad cero “Rise”, tras rodear la cara oculta de la Luna y emprender su regreso a la Tierra, con amerizaje previsto en el océano Pacífico. (NASA/NASA)

3:28 p.m.: Misión es paso hacia futuros proyectos Copiado!

Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA en el programa Artemis y un paso clave hacia el regreso a la Luna y el aprendizaje de cómo vivir allí. Al enviar astronautas alrededor de la Luna y traerlos de vuelta de forma segura, la NASA busca demostrar los sistemas necesarios para futuros alunizajes y, quizá más adelante, para la primera misión humana a Marte.

La fase final de la misión implica altos riesgos, ya que Orion alcanzará velocidades cercanas a 35 veces la del sonido y afrontará temperaturas extremas, con picos de hasta 2.760 °C, equivalentes a cerca de la mitad de la temperatura en la superficie del Sol.

“No voy a dejar de pensar en ello hasta que estén en el agua”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en una entrevista.

2:51 p. m.: Astronautas clausuran uso de inodoro en Orion Copiado!

El único inodoro en la nave espacial Orion, que provocó una serie de problemas desde el despegue del 1.º de abril, ya no podrá ser utilizado por los astronautas.

Este fue el primer sanitario utilizado en una misión en el espacio y costó $23 millones.

Durante el sétimo día de la misión, el inodoro se atascó. La NASA planteó que una reacción química en el tratamiento de la orina pudo haber causado el problema.

La astronauta Christina Koch describió el aroma que despedía el denominado Sistema Universal de Gestión de Residuos como “un olor a quemado de calefacción”.

Entonces los astronautas fueron instruidos para usar los “dispositivos plegables de contingencia para la eliminación de orina”, unos recipientes personales y reutilizables.

Esta imagen distribuida el 8 de abril de 2026 por la NASA muestra la nave espacial Orion en el sexto día de la misión Artemis II, fotografiada desde una de las cámaras montadas en sus alas de paneles solares, el 7 de abril de 2026. (HANDOUT/AFP)

1:53 p. m.: Artemis II es impulsada a la Tierra Copiado!

La misión Artemis II ya fue impulsada con dirección hacia la Tierra, luego de que los propulsores de la nave Orion se encendieran por ocho segundos y se produjera un cambio de velocidad de 1,28 metros por segundos.

Los astronautas continúan supervisando la configuración de la nave y los datos de navegación de la cabina.

Tripulación despierta con rock alternativo y country Copiado!

En el último día de su travesía espacial, los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, se despertaron con las canciones Run to the Water de Live y Free de la Zac Brown Band, según informó la NASA.

Esta tripulación se alejó de la Tierra más que cualquier otro ser humano en una misión considerada un paso clave hacia futuros alunizajes tripulados. Un retorno seguro marcaría el éxito del primer envío de humanos a la Luna en 50 años, tras las misiones Apolo.