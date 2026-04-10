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Artemis II: Trajes de astronautas pasan control de fugas y la nave se aproxima a la Tierra

La misión Artemis II de la NASA regresa a la Tierra este viernes. Siga todos los detalles del descenso a la Tierra tras el histórico sobrevuelo a la Luna.

Por Sofía Sánchez Ramírez y Natalia Vargas
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La nave Orion, de la misión Artemis II, amerizará este viernes 10 de abril en las aguas del océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, tras haber completado un histórico sobrevuelo alrededor de la Luna.








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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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